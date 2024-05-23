Двое фигурантов по делу Шамарина находятся под арестом с лета 2023 года

Двое фигурантов по делу заместителя главы Генерального штаба РФ, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, находятся под арестом с лета 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

До этого Следственный комитет сообщил, что замглавы Генштаба Шамарин получил взятку в 36 млн руб. от главы предприятия.

Начальник главного управления связи ВС РФ генерал Шамарин был арестован 23 мая по делу о получении особо крупной взятки.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Дело Попова стало третьим за последний месяц расследованием в отношении военных. До этого суд также арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. Их обоих подозревают в получении взяток.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее военный суд арестовал замначальника Генштаба РФ Шамарина до 21 июля.