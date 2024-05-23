Директор и бухгалтер завода "Телта" дали показания на генерала Шамарина

Генеральный директор ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков и главный бухгалтер этого же общества Елена Гришина дали показания на арестованного за получение взятки начальника Главного управления связи ВС РФ генерала Вадима Шамарина. Об этом ТАСС в четверг сообщили в правоохранительных органах.

"Высоков и Гришина, заключенные под арест по обвинению в мошенничестве в 2023 году, дали следствию показания, изобличающие Шамарина в получении взятки в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства.

В четверг стало известно об аресте начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерала Вадима Шамарина по делу о получении взятки в особо крупном размере. По данным СК, она составила 36 млн рублей, которые он получил с апреля 2016 года по октябрь 2023-го от Высокова и Гришиной за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Полученными деньгами Шамарин распорядился по своему усмотрению. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки.