Арендатора сгоревшего дома в Истре задержали

Помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий заявила, что полиция задержала арендатора сгоревшего дома в Истре, при пожаре в котором погибло 8 человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Врадий, задержанным оказался 24-летний гражданин Узбекистана. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности.

«По подозрению в причинении смерти по неосторожности в результате пожара в доме в СНТ "Снегирь" в Истринском городском округе задержан 24-летний гражданин Республики Узбекистан - арендатор домовладения (ч.3 ст.109 УК РФ)», — рассказала она.

Согласно предварительным данным, задержанный арендовал дом якобы для проживания, но на самом деле заселял туда нелегальных мигрантов. В данный момент мужчина доставлен в следственные органы для допроса. На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты — им еще предстоит установить возможные причины возгорания.

23 мая в трехэтажном доме в СНТ «Снегирь» в Истре произошел крупный пожар. Согласно последним данным, он стал причиной смерти 8 человек.