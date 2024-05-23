Назван размер вменяемой замглавы Генштаба РФ взятки

Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ее заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной в размере 36 млн рублей.

Денежные средства были предоставлены, отметила Петренко, за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство. Полученными деньгами, уточнила она, Шамарин распорядился по своему усмотрению.

Жена арестованного генерала Шамарина каждые три года меняла авто

22 мая 2024 года Шамарин задержан, по ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Высоков и Гришина также привлекаются к уголовной ответственности и находятся под стражей, констатировала представитель СК РФ.

Ранее сообщалось, что силовики задержали начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Затем его доставили в Главное военное следственное управление СК РФ.

17 мая по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов. До этого были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере.