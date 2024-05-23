Частный самолет сошел с ВПП при посадке в Калуге

Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в аэропорту Калуги, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления (МСУ) на транспорте СКР в своем телеграм-канале.

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По предварительным данным, воздушное судно получило повреждения, однако никто не пострадал.

"Следователями организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – добавили в ведомстве.

Подчеркивается, что доследственная проверка проводится Брянским следственным отделом Западного МСУ на транспорте СК РФ.

До этого стало известно, что самолет Ан-24 авиакомпании "КрасАвиа" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Светлогорска в Красноярском крае. По данному факту транспортной прокуратурой также была организована проверка.