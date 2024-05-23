Бармен получил 25 лет тюрьмы за госизмену

Суд в Москве приговорил бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы по делу о диверсии на железной дороге и госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

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Суд постановил, что первые пять лет Малина будет отбывать в тюрьме, а следующие 20 - в колонии строгого режима. Также он должен выплатить РЖД девять тысяч рублей. Прокурор просил назначить Малине 28 лет колонии.

Малина, 35-летний бармен одного из подмосковных ресторанов, был задержан летом 2023 года. Он стал фигурантом дела о поджоге релейного шкафа неподалеку от железнодорожной станции Нара.

Против него возбудили дело о диверсии, в ходе расследования добавились обвинения в обучении террористической и диверсионной деятельности, участии в террористической организации, госизмене. В конце апреля ТАСС сообщало, что он частично признал вину. По данным агентства, в обвинении было указано, что он также отправлял фото объектов стратегической важности украинскому куратору.