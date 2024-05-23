Жестокое убийство Веры Пехтелевой: сколько заплатит МВД, виновный на СВО

Суд взыскал с МВД РФ 700 тысяч рублей в пользу родственников погибшей в Кемерово студентки Веры Пехтелевой. Что известно об убийстве девушки, почему ее семья недовольна решением судьи, а обвиненный в преступлении был помилован?

Что известно об убийстве Веры Пехтелевой

Вера Пехтелева была убита в 23-летнем возрасте в январе 2020 года в Кемерово своим возлюбленным Владиславом Канюсом. Как удалось установить следствию, мужчина 56 раз ударил ее, а потом задушил шнуром от утюга. Истязания девушки продолжались более трех часов, ее крики о помощи слышали соседи, которые семь раз звонили в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не приехали на вызовы. В итоге соседи сами вскрыли дверь и обнаружили, что Пехтелева к тому моменту уже умерла.

Изначально Канюса обвиняли только по статье об убийстве, однако общественники просили судить его по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью». Петиция с требованием переквалифицировать дело собрала более 160 тысяч подписей. В июле 2022 года мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Менее чем через год родственники убитой нашли его фотографии на свободе и выяснили, что мужчина находится в зоне спецоперации. Канюса помиловали 27 апреля 2023 года.

Какое наказание получили полицейские

Для полицейских, которые не приехали на вызов соседей, прокурор в 2022 году запрашивал по три года и шесть месяцев колонии общего режима по статье о халатности. В итоге в июле 2023 года пятерых сотрудников МВД приговорили к условным срокам по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК).

Полицейские — майор Михаил Балашов и капитан Дмитрий Тарицын, а также диспетчер Мария Пономарева приговорены к двум годам лишения свободы условно, диспетчеры Мария Дунаева и Кристина Юдинцева — к полутора годам.

Почему семья Пехтелевой недовольна размером взыскания с МВД

Родственники Веры Пехтелевой требовали с органов правопорядка компенсацию морального вреда на общую сумму 7,5 млн рублей. Родители погибшей просили по 3 млн рублей, дядя — 1 млн рублей. Ответчиком по этому делу суд определил МВД России.

23 мая стало известно, что Заводский районный суд Кемерово взыскал с МВД РФ 700 тысяч рублей в пользу родственников погибшей студентки.

«Исковые требования удовлетворены частично. Суд постановил выплатить родителям по 300 тысяч рублей, дяде — 100 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Мать Веры Пехтелевой Оксана возмутилась решением суда. Она намерена подать апелляцию.

«Решение суда нас не только не устроило, а еще и возмутило. Наше государство в лице судей оценивает мои моральные страдания, связанные с жестоким убийством единственной дочери, в 300 тысяч рублей! Честь и хвала стране, в которой я живу! Будем думать [об обжаловании решения]», — сказала она.

Дядя убитой Владимир рассказал, что изначально суд взыскал по одному миллиону рублей в пользу членов семьи с МВД города Кемерово, однако когда ответчика заменили на МВД России, решение было изменено.