Суд отправил в колонию безбилетника, избившего контролера в Москве

Суд в Москве отправил в колонию общего режима на один год и два месяца безбилетника, ударившего контролера. Об этом сообщает РИА Новости.

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Нападавшего признали виновным в применении насилия «в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в Москве в конце апреля. Пассажир не захотел платить за проезд в автобусе и набросился на женщину-контролера, ударив ее кулаком по голове.