Главного кадровика Минобороны Кузнецова оставили в СИЗО

Главу управления кадров Министерства обороны Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, оставили в СИЗО.

Эту информацию подтвердили RT в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.

Защита генерал-лейтенанта просила отправить его под домашний арест.

14 мая в 235-м Гарнизонном военном суде заявили, что главе управления кадров Министерства обороны предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Речь может идти о более 30 млн рублей.

Его адвокат позднее обжаловал арест.