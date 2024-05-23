Дрон-камикадзе ВСУ атаковал здание школы в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу в селе Безымено Белгородской области с помощью беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошел в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал - детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населенном пункте действует дистанционный формат образования. В здании школы повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвертом этажах, также выбито окно в одной квартире соседнего многоквартирного дома", - написал он в Telegram-канале.