В деле генерала Шамарина могут появиться новые эпизоды и фигуранты

Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, арестованного по обвинению в получении особо крупной взятки, проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в деле могут появиться новые фигуранты.

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"Следствие продолжает активный сбор доказательств по делу о получении взятки в особо крупном размере. В данный момент не исключено, что в деле Шамарина могут появиться новые эпизоды его противоправной деятельности, а также новые фигуранты", - сказал собеседник агентства.