Стало известно о массовой эвакуации с предприятий в российском регионе

В Казани и Нижнекамске из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) массово эвакуировали сотрудников нескольких предприятий. Об этом пишет Shot в Telegram. Lenta.ru

Канал уточнил, что эвакуацию объявили на «Нижнекамскуглероде», «Оргсинтезе», «Нижнекамскшинах», «Таиф-НК», «Танеко» и «Нижнекамскнефтехиме». По его данным, места покидают сотрудники нижнекамской тепловой электростанции. News.ru

До этого в этих городах были закрыты два аэропорта. Рейсы временно не принимаются с 11:30 по московскому времени. В Минобороны РФ сообщили, что над селом Верхний Услон в Татарстане был сбит беспилотник. Ura.Ru