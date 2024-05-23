Появились подробности обыска у задержанного замначальника Генштаба

Сотрудники правоохранительных органов попали в квартиру начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал Вадима Шамарина, арестованного по делу о получении взятки, только после того, как пригрозили взломать замки. Об этом со ссылкой на соседей пишет Telegram-канал Mash.

О задержании генерал-лейтенанта Вадима Шамарина стало известно сегодня. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы со штрафом в стократном размере от суммы взятки. Генерал-лейтенант был арестован по решению суда.

Следователи рано утром 22 мая провели обыск в служебной квартире Шамарина в Москве, в доме на улице Полины Осипенко.

Задержан замначальника Генштаба ВС России

По словам соседей, сотрудники правоохранительных органов пришли в семь утра. При этом изначально двери им никто не открыл. Силовики попали в квартиру после того, как пригрозили взломать замки.

«10 сотрудников работали чуть больше пяти часов. У жены и детей Шамарина забрали мобильные и ноутбуки», - отмечает канал.

При этом семью не насторожило то, что генерал-лейтенант не пришел домой вечером 21 мая, так как из-за работы такое бывало часто.