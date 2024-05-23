Бывший полицейский обманул пенсионерку на миллионы рублей

В Уфе бывшего сотрудника уголовного розыска подозревают в совершении противоправных действий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по республике Башкортостан.

В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям «Получение взятки в особо крупном размере» и «Мошенничество в особо крупном размере» УК РФ.

По предварительной информации, в 2023 году экс-полицейский, на тот момент работавший в Нефтекамске, получил вознаграждение в размере 8 млн рублей от компании, занимающейся пассажирскими перевозками. За полученную сумму правоохранитель должен был проверять другие предприятия с аналогичным видом деятельности, а также предупреждать о подобных проверках взяткодателей.

Также оперативники утверждают, что мужчина обманом похитил у пожилой жительницы Уфы 11 млн рублей. При каких обстоятельствах пенсионерка осталась без денег, не сообщается.