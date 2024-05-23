Сотрудники правоохранительных органов и Росгвардии приехали с проверкой на склад онлайн-магазина Wildberries, расположенный в подмосковном городе Электростали. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

В материале отмечается, что в настоящее время полицейские смотрят документы работников маркетплейса. Люди показывают стражам порядка свои паспорта, регистрацию и военные билеты.

«В автозаки пока проводили около 10 сотрудников», — добавили журналисты.

Иные подробности пока не уточняются.