На склад Wildberries в Подмосковье приехали полицейские

На складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали проходит плановая проверка документов в рамках работы правоохранительных органов. Как сообщает «Прайм», об этом рассказали в пресс-службе компании.

В Wildberries подчеркнули, что происходящее не влияет на работу склада, она продолжается штатно. Все исполнители уже возвращаются к своей деятельности. Сама компания сотрудничает с правоохранителями и оказывает им содействие.

Напомним, что о проходящей на складе проверке ранее сообщили СМИ. По данным Telegram-канала «Shot проверка», она связана с выявлением мигрантов с просроченными документами.

В конце марта на объекте уже проводили рейд по выявлению нелегалов. Кроме того, схожие мероприятия правоохранительные органы проводили в начале марта на складе в Екатеринбурге, а незадолго до этого — в сортировочном центре во Внуково.