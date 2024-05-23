Силовики поймали двух диверсантов, которые планировали взрыв по указанию СБУ

ФСБ задержала двоих жителей Нижегородской области за подготовку диверсий на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

Силовики установили, что жителей региона привлекли к диверсионно-террористической деятельности на объектах инфраструктуры ж/д-транспорта Нижегородской области за деньги. В ходе подготовки к преступлению злоумышленники разведали объекты, а также приобрели и подготовили компоненты для самодельного зажигательного устройства. Их изъяли в ходе обысков по месту проживания фигурантов.

Управление также распространило видео с одним из задержанных. На кадрах мужчина рассказывает, что вместе с другом искал работу, когда с ним через Telegram связался неизвестный. Он предложил «устраивать поджоги за оплату и кидать инструкции, как делать взрывчатые вещества для более серьезных проектов – поездов и цистерн».

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Сотрудники ФСБ продолжают устанавливать обстоятельства и выявлять личности возможных соучастников.