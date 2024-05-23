В результате ливневых дождей в Шри-Ланке погибли два человека

Начавшиеся муссонные дожди привели к гибели по меньшей мере двух жителей Шри-Ланки, из-за погодных условий в 17 округах страны пострадали 67 865 человек. Об этом сообщил национальный Центр по управлению рисками стихийных бедствий (DMC).

Наибольший ущерб ливни нанесли населению Коломбо, Галле, Канди и еще семи крупных городов, где были разрушены 1410 домов.

По прогнозу синоптиков, до конца недели сильные дожди и выпадение от 100 мм до 150 мм осадков ожидаются в Западной и Северо-западной провинциях, а также в провинции Сабарагамува.

Их власти предупредили население об опасности оползней, сильного порывистого ветра скоростью до 70 км/час и штормовой погоде у побережья острова.