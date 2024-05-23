Индонезия задержала судно c российским флагом

Рыболовецкое судно под российским флагом задержали у берегов Индонезии. На его борту насчитывалось 12 индонезийцев и 18 иностранных граждан, передает РИА Новости.

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Как отмечается, задержание связано с незаконным выловом рыбы. Информации о том, были ли на судне россияне, пока нет.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району задержали на 72 часа судно рыбопромысловое «Пинро-2» с 15 тоннами рыбы из-за недействительного разрешения на вылов.