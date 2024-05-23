В Москве эвакуируют торговый центр Columbus

На юге столицы эвакуировали посетителей и персонал торгового центра Columbus. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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«Очевидцы сообщают об эвакуации ТЦ Columbus возле станции метро «Пражская» в районе Чертаново», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причины эвакуации неизвестны.

До этого в Москва-Сити эвакуировали одну из башен из-за сработавшей пожарной тревоги. По данным СМИ, работников и посетителей попросили спуститься вниз в рамках учебной тревоги. Речь идет о башне «Федерация».

1 апреля в Санкт-Петербурге 340 человек эвакуировали из фудмолла из-за сообщения о минировании.

В Калининграде эвакуировали ТЦ из-за угрозы минирования

Инцидент произошел на набережной Обводного канала, во время фестиваля. В Росгвардию обратились сотрудники организации и сообщили, что, по словам одного из посетителей, в здании находится взрывоопасный предмет.