Тело седьмого погибшего найдено на месте пожара в Истре

Число погибших в результате пожара в частном доме в СНТ "Снегирь" в подмосковной Истре выросло до 7 человек. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Москва24

"На пожаре в Подмосковье обнаружено тело еще одного погибшего", - говорится в сообщении. ТАСС

До этого прокуратура Московской области сообщала о шести погибших и двух пострадавших. Известно, что огонь охватил частный дом в деревне Падиково утром 23 мая, когда люди спали. Как отмечается, спальные места в нем сдавались в основном вахтовикам. News.ru