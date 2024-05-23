Россиянина оштрафовали за вывоз самовара

Житель Приангарья заплатит штраф за незаконный вывоз старинного тульского самовара в Монголию. Старинную кухонную утварь обнаружили сотрудники таможни в Бурятии.

Как сообщили EastRussia в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления, самовар, лежавший в багажнике машины, признан культурной ценностью, созданной более 100 лет назад. Экспертиза установила, что он был изготовлен из латуни в период с 1904 по 1914 годы. Предположительно самовар был отлит на фабрике известного тульского купца Егора Ваныкина, где выпускались изысканные образцы самоваров.

По словам обладателя жарового самовара «рюмочной» формы, он ему принадлежит уже восемь лет и используется для кипячения воды на рыбалке.

Вывоз культурных ценностей для личного пользования должен сопровождаться обязательным таможенным декларированием с предоставлением заключения Минкультуры РФ.

Так как владелец самовара не знал о принадлежности этой кухонной утвари к культурным ценностям, суд признал совершение правонарушения по неосторожности. После уплаты штрафов, самовар ему вернут.