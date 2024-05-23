Мигранты покупали тесты о знании русского языка в Иркутской области

В Иркутской области по подозрению в организации незаконной миграции задержали двух руководителей и сотрудницу центра дополнительного образования. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По версии полицейских, сотрудники центра продавали иностранцам сертификаты, подтверждающие знание русского языка, истории РФ и ее законов. Волк заявила, что для части мигрантов сдача тестов была формальной и на самом деле необходимых знаний у них не было. Полученные сертификаты они использовали для оформления патентов, разрешений на временное проживание или вида на жительство.

Следователи возбудили уголовные дела по части 7 статьи 204 (коммерческий подкуп) и части 2 статьи 322.1 (организация незаконной миграции) УК РФ. Двоих задержанных отправили под домашний арест, а их предполагаемой сообщнице назначили подписку о невыезде.

Ранее СМИ сообщили о задержании главы миграционной службы управления МВД по Тульской области и нескольких его заместителей. По данным «Царьграда», в деле идет речь о постановке на фиктивный учет 700 мигрантов в течение трех лет.