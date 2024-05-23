Пьяный дебош в самолете обошелся россиянке в сотни тысяч рублей

Россиянка устроила пьяный дебош на рейсе Москва — Ухта и нарвалась на штраф в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на странице пресс-службы судов Республики Коми в соцсети «ВКонтакте».

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Уточняется, что сам инцидент произошел еще в январе, однако обвинительный приговор был озвучен только сейчас. В материалах суда говорится, что 30-летняя жительница Московской области находилась на борту в состоянии алкогольного опьянения. Она грубо нарушала правила поведения, ругалась матом в адрес попутчиков и неуважительно обошлась с экипажем.

После посадки самолета в Ухте дебоширку передали полиции. В суде ее признали виновной и назначили наказание в виде штрафа на сотни тысяч рублей.

Ранее россиянин устроил дебош на рейсе из Челябинска в Санкт-Петербург. Он поругался с попутчиком, обматерил его и ударил по голове пластиковой бутылкой с водой.