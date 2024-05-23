Недвижимость и банковские счета начальника главного управления связи ВС России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестованы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Следствие наложило обеспечительные меры на недвижимость, активы и банковские счета Шамарина в случае признания его виновным в получении особо крупной взятки, сказал собеседник ТАСС.

Жена арестованного генерала Шамарина каждые три года меняла авто

Ранее сообщалось, что Шамарин, занимающий пост замначальника Генштаба Валерия Герасимова, задержан. Шамарину вменяют получение особо крупной взятки, максимальное наказание по статье – до 15 лет лишения свободы.