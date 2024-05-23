Задержан замначальника Генштаба ВС России

Следователи задержали начальника главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба России, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как утверждает источник газеты, у генерала прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. Позже его доставили в Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ. Деталей дела «Коммерсант» не приводит.

Обвиняемый во взятке замминистра обороны Тимур Иванов попросил о домашнем аресте

17 мая по делу о мошенничестве был арестован бывший командующий 58-й общевойсковой армией, генерал-майор Иван Попов. До этого были арестованы замминистра обороны Тимур Иванов и начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов. Обоим предъявили обвинения в получении взяток в особо крупном размере.