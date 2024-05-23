Шесть человек погибли при пожаре в СНТ «Снегирь» в Подмосковье

Шесть человек погибли и один пострадал при пожаре в СНТ «Снегирь» в Истринском районе Подмосковья. Об этом в четверг, 23 мая, сообщили в оперативных службах.

— В СНТ «Снегирь» произошел пожар в двухэтажном доме. Погибли шесть человек. Также госпитализирована женщина, — сказал источник.

Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Дом горит по всей площади. Пожарные службы продолжают тушение, передает ТАСС.

В Башкирии два человека погибли из-за пожара в квартире

Накануне возгорание произошло на станции Поварово. До прибытия пожарных огонь пытались потушить сотрудники РЖД и пассажиры. После приезда специалистов огонь был локализован на площади 140 метров, а через несколько минут ликвидирован. Всего огнем было охвачено четыре вагона. В пресс-службе РЖД отметили, что в результате происшествия никто не пострадал.