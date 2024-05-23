В Подмосковье подростки раздели семиклассницу и пытали ее электрошокером

В Красногорске двое подростков домогались 13-летней школьницы в машине, молодые люди пытали девочку электрошокером, чтобы она не могла оказать сопротивление. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

13-летняя школьница отправилась гулять с подругами и старшими приятелями, школьница находилась в машине с 15-летним знакомым и его 16-летним другом. Молодые люди начали приставать к ребенку и заставили ее раздеться. Чтобы девочка не могла сопротивляться, они били ее электрошокером.

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От злоумышленников ребенка спасла мать, женщина искала дочь во дворах жилых домов и обнаружила подозрительный автомобиль. Вместе с родственницей женщина отбилась от подростков и смогла вытащить девочку из машины. Семья обратилась с заявлением в полицию, молодых людей удалось задержать, проводится доследственная проверка.