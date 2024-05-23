Стало известно о махинациях сожительницы арестованного генерала

Сожительница замглавы Минобороны Тимура Иванова Мария Китаева на прошлой неделе переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других лиц, следует из открытой базы данных.

Отмечается, что в декларациях о доходах Китаевой был указан автомобиль MINI Cooper S, а 18 мая 2024 года у машины появился новый собственник, передает РИА «Новости».

Стоимость такого автомобиля 2003 года выпуска – около 500 тыс. рублей.

Также в открытых базах данных также значится автомобиль Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой.

Кто такой замминистра обороны РФ Иванов, подозреваемый во взятке: биография

Известно, что 14 мая у иномарки появился новый владелец. Стоимость автомобиля составляет примерно 7,8 млн рублей.

Напомним, в получении взятки при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны подозревается замглавы Минобороны Тимур Иванов, он арестован. Сообщалось, что ему могут быть предъявлены новые обвинения. Арест замминистра признан законным Мосгорсудом, он останется в СИЗО.