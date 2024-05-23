Дело о крупнейших в истории России взятках дошло до суда, «Коммерсантъ».

Бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев обвиняется в 10 эпизодах получения взяток в размере более полутора миллионов долларов и 2718 биткоинов (около 7,3 миллиарда рублей). Кроме того, как считает следствие, он пытался обогатиться еще на 1,3 миллиона долларов. Также он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Сообщником майора юстиции, по версии СКР, выступала экс-следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Ей вменяется в вину дна взятка, превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств по уголовному делу.

Дело Тамбиева и Ляховенко будет рассматривать суд в подмосковной Балашихе. Изначально предполагалось, что процесс пройдет в Москве, однако Верховный суд изменил территориальную подсудность по ходатайству Генпрокуратуры, согласившись с доводами, что Тамбиев за время работы обзавелся связями в столичном судейском корпусе.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия».