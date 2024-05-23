Мошенники начали воровать аккаунты на «Госуслугах» через старые SIM-карты

Мошенники стали получать доступ к учетным записям граждан на «Госуслугах», используя бывшие в использовании SIM-карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

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Злоумышленники покупают ставшие неактивными номера и пытаются через SMS восстановить пароль к аккаунту на «Госуслуга», в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах. За последние месяцы зафиксировано уже более десяти подобных случаев.

Основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян пояснил, что оператор мобильной связи не может проконтролировать и отключить привязку номера к сервисам. «Номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Звонящий предлагает выбрать поликлинику, дату и время приема, и для якобы подтверждения записи назвать код из СМС, который может потребоваться преступникам для осуществления транзакции по списанию средств с банковской карты жертвы или для авторизации на «Госуслугах».