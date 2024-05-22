Жители юга России заметили странный объект в небе

Горящий объект пролетел над Краснодарским краем, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Калмыкией, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.

По данным канала, «огненная стрела» могла возникнуть в результате сгорания космического мусора на небольшой скорости.

Жители юга России, опубликовавшие видео в сети, предположили, что это — небольшая комета или метеор.

Космическое «явление», отметили журналисты, стало разваливаться в районе Ставрополья, а Элисты достигли только множественные фрагменты.

Официальной информации по этому поводу пока не поступало.