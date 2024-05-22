Жители юга России заметили странный объект в небе
Горящий объект пролетел над Краснодарским краем, Карачаево-Черкесией, Ставропольским краем и Калмыкией, пишет РЕН ТВ в Telegram-канале.
По данным канала, «огненная стрела» могла возникнуть в результате сгорания космического мусора на небольшой скорости.
Жители юга России, опубликовавшие видео в сети, предположили, что это — небольшая комета или метеор.
Космическое «явление», отметили журналисты, стало разваливаться в районе Ставрополья, а Элисты достигли только множественные фрагменты.
Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
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