Неизвестный попытался въехать в ворота консульства РФ в Бонне

Неизвестный попытался въехать в ворота генерального консульства России в немецком Берне на автомобиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом).

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Согласно имеющейся информации, вечером неизвестный мужчин попытался въехать в ворота консульства, но был остановлен. После этого мужчину задержала полиция — его увезли с места преступления на допрос. Причины этого поступка, а также личность задержанного, пока не названы.

Отмечается, что в самом генконсульстве России, как и в отделении полиции Северного Рейна пока никак не прокомментировали эту информацию.

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