Советник главы Крыма прокомментировал массовую драку в Симферополе

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы определят участников массовой драки в Симферополе. Он добавил, что все дебоширы понесут наказание в соответствии с законом.

Советник уточнил, что накануне в социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя.

По его словам, на месте инцидента в настоящее время работают наряды полиции.

Крючков отметил, что руководство Крыма и региональное МВД взяло ситуацию на контроль.

В Симферополе произошла массовая драка

Количество пострадавших пока неизвестно. Причины, обстоятельства потасовки выясняются.