Советник главы Крыма прокомментировал массовую драку в Симферополе
Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал в своем Telegram-канале, что правоохранительные органы определят участников массовой драки в Симферополе. Он добавил, что все дебоширы понесут наказание в соответствии с законом.
Советник уточнил, что накануне в социальных сетях появилось видео массовой драки на одной из улиц Симферополя.
По его словам, на месте инцидента в настоящее время работают наряды полиции.
Крючков отметил, что руководство Крыма и региональное МВД взяло ситуацию на контроль.
В Симферополе произошла массовая драка
Количество пострадавших пока неизвестно. Причины, обстоятельства потасовки выясняются.
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