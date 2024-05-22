В саратовской больнице подростки избили мальчика ремнем

Трое подростков, по предварительной информации, избили ремнем мальчика в палате медучреждения в Саратове. Организована проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Предварительно установлено, что 21 мая примерно в 21:00 (20:00 мск) трое несовершеннолетних, находясь в палате одного из государственных учреждений здравоохранения, нанесли мальчику ремнем телесные повреждения, причинив ему физическую боль", - сообщили в прокуратуре.

В среду в сети распространилось видео, на котором запечатлено, как подростки избивают ребенка. Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале сообщила, что инцидент произошел в областной детской клинической больнице.

Для установления всех обстоятельств случившегося на место выезжал прокурор Октябрьского района Саратова Илья Апарин и его заместитель Никита Мараховский. Запечатленные на видео несовершеннолетние установлены, работники медучреждения опрошены, отметили в надзорном ведомстве. Правоохранители провели на месте профилактические мероприятия. Прокуратура продолжает проверку исполнения законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних и соблюдении их прав.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили, что следовали проводят проверку по факту халатности сотрудников медучреждения.

По информации ГУ МВД по региону, на место инцидента прибыли также инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские собираются необходимые материалы, на основании которых будет решаться вопрос о постановке подростков на учет в подразделении по делам несовершеннолетних и привлечении их к административной ответственности.