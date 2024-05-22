В Петербурге ликвидировали крупный канал нелегальной миграции

Правоохранительные органы Северной столицы выявили масштабный канал незаконной миграции. Об этом сообщает региональный главк МВД России. Российская газета

С марта 2022-го злоумышленники легализовали не менее полутора тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. «Сегодня следователи и оперативники проводят задержания и масштабные обыски на производствах, а также в офисе агентства», — говорится в сообщении. Говорит Москва

Участники группы создали частное агентство занятости, которое выступало принимающей стороной. При этом фактически организация не вела деятельности, а лишь занималось фиктивной регистрацией иностранцев и выдачей им документов. Газета.Ru

«Формально иностранцы числились как работники частного агентства, однако фактически осуществляли трудовую деятельность на производствах, что недопустимо с позиции миграционного законодательства. По предварительным данным, с марта 2022 года злоумышленники легализовали не менее 1 500 иностранных граждан. Однако, исходя из анализа изъятой документации, цифра может достигать нескольких тысяч», - сообщили в полиции. ТАСС