Задержан сбежавший с оружием из воинской части под Ростовом военный

Сбежавшего из части в Ростове военного задержали. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Ростова», ссылаясь на источники в силовых ведомствах.

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Источник рассказал, что мужчину поймали в квартире в Суворовском. По данным канала, его передали сотрудникам военной полиции для дальнейших разбирательств. Беглеца допросят, чтобы узнать, для чего он покинул часть, прихватив с собой оружие.

До этого сообщалось, что в Ростовской области ищут солдата, который самовольно покинул воинскую часть на машине Hyundai.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. В том же месяце Второй Западный окружной военный суд повторно утвердил приговор осужденным за дезертирство восьми жителям Калининграда, мобилизованным в 2022 году. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил их к лишению свободы сроками от шести до семи лет колонии строгого режима.