В ЗАЭС рассказали о радиационной ситуации после отключения ЛЭП

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) потеряла связь с последней линией электропередач (ЛЭП) за пределами площадки и сейчас зависит от единственной резервной линии. Как сообщает агентство «Прайм», об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, отключение произошло на линии мощностью в 750 кВ из-за короткого замыкания. Гросси подчеркнул, что отключение энергии в очередной раз указывает на опасность нарушения ядерной безопасности на ЗАЭС.

Пресс-служба атомной станции в Telegram-канале подтвердила отключение — оно произошло в 13:31 мск. Угрозы нарушения пределов безопасности на ЗАЭС нет. Причины отключения выясняются.

В ЗАЭС напомнили, что сейчас все блоки станции находятся в состоянии «холодный останов», а оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных природных значений.