В США из-за торнадо погибло несколько человек

В американском штате Айова торнадо унес жизни нескольких человек, передает агентство Associated Press. В близлежащих регионах наблюдался сильный град и ливни.

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Как сообщается, смерч пронесся через городок Гринфилд и оставил после себя полосу разрушенных домов, разбитых автомобилей и поваленных деревьев. Пострадало более половины населенного пункта. Расположенные за городом ветрогенераторы прижало к земле.

Позже торнадо обрушился на Иллинойс и Висконсин, оставив без электричества более 130 тысяч граждан.

Неделей ранее стихия бушевала в Техасе. Тогда погибло семь человек, десятки тысяч домов были обесточены, в высотных зданиях повыбивало окна.