В Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 3,2. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что эпицентр зафиксированного в 6:46 мск подземного толчка находился примерно в 7 км юго-западнее села Елбаши в Искитимском районе.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

18 мая землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Новой Зеландии. Эпицентр находился в 954 км к северу от города Хикс Бэй с населением около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 203 км.

Утром 11 мая землетрясение произошло в акватории Авачинского залива, расположенного у юго-восточного берега полуострова Камчатка. Сотрудники местного филиала геофизической службы РАН зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,2. В то же время жители городов Петропавловск-Камчатский и Вилючинск ощутили землетрясение силой до четырех баллов.

10 мая у восточного побережья острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 5,6. Эпицентр подземных толчков находился на глубине около 10 км, рассказали в сейсмологическом центре КНР.