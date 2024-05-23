Четырехлетний мальчик переехал двухлетнюю сестру на машине

В селе Дубовом под Еланью Волгоградской области четырехлетний мальчик случайно задавил на отцовской машине двухлетнюю сестру, передает «Высота 102» со ссылкой на УМВД региона. Инцидент произошел в 20:35 мск 21 мая. Мальчик случайно запустил двигатель автомобиля, когда отец оставил его в машине без присмотра. Пострадавшую девочку госпитализировали, но в реанимации она скончалась от полученных травм.

Четырехлетний мальчик, находясь в салоне автомобиля «Лада-Гранта», припаркованного возле дома, осуществил запуск двигателя при включенной передаче. В результате автомобиль начал движение и совершил наезд на девочку в возрасте года и восьми месяцев, — сообщили в полиции.

Ранее в Санкт-Петербурге семилетний мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга на горке у проспекта Энгельса. Ребенка столкнула с горки девочка 10–11 лет. Девочка была на детской площадке без сопровождения взрослых. Школьника доставили в больницу святой Марии Магдалины. Инцидент произошел 21 мая в 16:30 мск. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.