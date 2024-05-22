Греция экстрадировала в Россию оказавшегося в международном розыске россиянина

Греция экстрадировала в РФ российского гражданина Андрея Фрадина, находящегося в международном розыске по обвинению в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ. Газета.Ru

По версии следствия, в период с 2013 по 2018 год злоумышленник и его сообщники регистрировали компании на подставных лиц. Далее они использовали их расчетные счета для обналичивания денег. Lenta.ru

В прошлом году удалось установить, где Фрадин скрывается. Его задержали в Греции, после чего было удовлетворено ходатайство Генпрокуратуры РФ об экстрадиции мужчины. Российская газета