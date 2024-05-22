Илью Яшина* отправили на 15 суток в ШИЗО

Экс-глава Красносельского района Москвы сообщил, что покинул спальное место в бараке на три минуты позже команды «подъём».

По его словам, это стало поводом. Реальной причиной Яшин* (признан в РФ иноагентом) счёл желание администрации ИК-3 под Смоленском сорвать его трёхдневную встречу с родителями, намеченную на 27 мая. Яшин добавил, что у него изъяли на проверку все книги, кроме Библии, две недели не передают письма и «регулярно подвергают обыскам».

Илья Яшин получил 8,5 года колонии общего режима. Это самый большой срок по статье о распространении фейков

Муниципальному депутату дали 8,5 года лишения свободы по делу о фейках об армии. Ему вынесли приговор в декабре 2022-го.