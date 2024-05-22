Вихрь унес теплицу с женщиной под Ярославлем

В Ярославской области сильный ветер поднял в воздух теплицу и находившуюся там женщину - она получила множество ушибов. Видеозапись инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Видео сняли дети, игравшие на соседней спортивной площадке. Они заметили, как теплица несколько раз перевернулась в воздухе, а вместе с ней вихрь поднял и женщину.

«Там тетя улетела, там тетя улетела! Там бабушка из теплицы вылетела», - рассказала автор видео.

По данным РЕН ТВ, женщина получила ушибы. Госпитализация ей не потребовалась.

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