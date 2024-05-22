Летевший в Москву самолет сел в Новосибирске

Самолет авиакомпании S7, летевший из Улан-Удэ в Москву, экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за ухудшения самочувствия у одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Байкал в Улан-Удэ.

"Снимали с борта одного из пассажиров по медицинским показаниям. По предварительным данным, ухудшилось состояние", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о рейсе 3034 S7, самолет совершил посадку в Новосибирске.

Согласно онлайн-табло аэропорта Домодедово, прилет самолета ожидается в 13:10 мск.