В одной из московских квартир нашли мумифицированное тело человека

В Москве в одной из квартир обнаружили мумифицированное человеческое тело, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, труп 71-летнего мужчины пролежал в запертой изнутри квартире четыре месяца.

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Как сообщает канал, следов борьбы и волочения не было выявлено. По предварительным данным, мужчина умер из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Новой Москве в квартире с заваренной дверью обнаружили мумифицированные тела 85-летней женщины и ее 58-летней дочери. Многоэтажка в поселке Мосрентген готовилась под снос, и останки нашли, когда вынуждены были взломать вход в квартиру для подготовки строительных работ.

В конце января в московском районе Люблино в квартире было обнаружено мумифицированное тело мужчины 1940 года рождения. Труп пролежал в квартире не менее полугода. До этого в другой московской квартире нашли мумифицированный труп 64-летнего актера Владимира Ипатова, известного по участию в проектах «Папины дочки», «Последний богатырь» и «Интерны». Тело актера пролежало в квартире около месяца.