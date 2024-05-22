В Петербурге задержали африканцев с крупной партией наркотиков

Сотрудники петербургского управления МВД по контролю за оборотом наркотиков задержали двух уроженцев Камеруна с крупной партией синтетического наркотика мефедрона. Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, возбуждено уголовное дело по ст. 30, 228.1 УК РФ (покушение на незаконное хранение, сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

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По версии следователей, 26-летний и 28-летний уроженцы Камеруна торговали наркотиками через закладки в Петербурге и Ленинградской области. Правоохранители предполагают, что фигуранты дела работали с разными запрещенными веществами и предлагали их не только наркоманам, но и оптовым покупателям.

Старший задержанный отвечал за фасовку наркотиков на дозы и продажу «мастер-кладов», а младший занимался непосредственно распространением. Подозреваемых задержали в автомобиле, при осмотре которого полицейские нашли почти 2 кг мефедрона и 50 его разовых доз. После в квартире одного из камерунцев правоохранители обнаружили электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты.

Позднее следователям удалось установить причастность задержанных к нескольким ранее выявленным фактам продажи наркотиков. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности и других участников группировки.