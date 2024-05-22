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Молния ударила в детский палаточный лагерь, госпитализированы 38 школьников

В Германии во время непогоды молния ударила в детский палаточный лагерь, госпитализированы 38 отдыхающих. Об этом сообщает пожарная служба земли Северный Рейн-Вестфалия.

В Германии 38 школьников госпитализировали после удара молнии
© Газета.Ru

Инцидент произошел 19 мая в Вестфалии, во время шторма молния ударила в палаточный лагерь, где находились более 700 детей. На место были вызваны более сотни медиков и пожарных. 38 школьников пришлось госпитализировать, остальных отдыхавших экстренно эвакуировали.

«Люди, находившиеся рядом, почувствовали разряд тока. Потом они жаловались на покалывание в руках и ногах», — сообщил начальник пожарной охраны Томас Винеке.

Всего на месте были осмотрено 62 человека, угрозы их жизни и здоровью нет, госпитализированные дети будут обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в японском городе Миядзаки во время матча по футболу от удара молнии пострадали 18 школьников, у двух пострадавших произошла остановка сердца, детей удалось спасти, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Незадолго до произошедшего метеорологическое бюро Японии выпустило грозовое предупреждение, но матч не отменили.

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