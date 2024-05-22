На Кончаловского подали в суд

Дизайнер Александр Белов подал в суд на режиссера Андрея Кончаловского за то, что аптека кинематографиста украла дизайн его щеток. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По словам Белова, он на протяжении года создавал рукоятку зубной щетки, которую впоследствии запатентовал. Мужчина также заключил договор на производство своего средства индивидуальной гигиены. Однако вскоре Белов увидел похожую щетку в аптеке "Планета здоровья", где 25% доли принадлежит Кончаловскому. Дизайнер считает, что бизнес Кончаловского "вдохновился" его идеей на одной из выставок и украл дизайн, он подал в суд на режиссера.

Отмечается, что в "Планете здоровья" щетки уже распроданы, но они еще показываются на сайте. В суде, заявляет Shot, оценили нанесенный Белову ущерб в 50 тыс. рублей. Сам художник требует больше и заявляет, что Кончаловский задел его "творческую душу".

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