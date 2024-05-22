Мать генерала Попова назвала мотив ареста сына

Арест бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова стал местью за правду. Об этом в беседе с порталом V1.ru заявила мать военного Валентина Попова.

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Женщина отметила, что ее сына пытались уволить из Вооруженных сил. Она не верит в вину высокопоставленного военного.

«Столько ребят за него, столько благодарили его за то, как он людей бережет. И чтобы он был замешан в какой-то коррупции? Да кто в это поверит? Где доказательства?» — заявила она.

Попова уверена, что случившееся — месть за высказывания. Она призналась, что ее сын достаточно остро заявлял о проблемах в армии. По ее словам, Попов жалел, что позволил себе критические высказывания.

«Его после Украины сняли с 58-й армии и отправили в Сирию на четыре месяца. Потом вызвали в штаб. Он думал, какое-то предложение поступит, а ему сказали, что в России для него места нет. И не стали продлевать контракт», — поделилась женщина.

21 мая появилась информация о том, что Попов арестован по делу о мошенничестве. По версии следствия, он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной). При этом адвокат генерала заявил, что его подзащитный «ни в чем не виноват».

Дело генерала Попова связали с обороной на запорожском направлении

Вместе с Поповым в деле фигурируют еще несколько человек, среди них — некий предприниматель из Краснодарского края, который якобы помогал генерал-майору реализовывать металл.